مرکنٹائل ایکسچینج میں 67ارب کے 104566سودے

  • کاروبار کی دنیا
زیادہ سودے چاندی کے ہوئے ،مالیت29.120 ارب روپے رہی

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں 67ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد104566رہی۔زیادہ سودے چاندی کے ہوئے جن کی مالیت29.120 ارب روپے رہی جب کہ سونے کے سودوں کی مالیت 22.938 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت5.372 ارب روپے ، کاٹس کے سودوں کی مالیت،6.555 ارب روپے ، پلیڈیم کے سودوں کی مالیت820.285 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت632.059 ملین روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت493.290 ملین روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت897.135 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت288.328 ملین روپے ، تانبے کے سودوں کی مالیت546.906 ملین روپے اورایس پی 500کے سودوں کی مالیت105.602 ملین روپے ریکارڈ کی گئی ۔

 

