تھوڑا سا رونا بچے کو صبر، خود پر قابو کرنا سکھاتا ہے
لاہور(نیٹ نیوز)بچوں کو رونے دیں، اس کا مطلب بچوں کو اذیت دینا نہیں، بلکہ ضد پوری نہ ہونے پر حدود سکھانا ہے ۔رونا جذبات کا ایک فطری اظہار ہے۔۔
، اگر ہر مرتبہ رونے پر بچے کی ضد پوری کردی جائے تو بچے کو لگتا ہے کہ ضد سے سب کچھ مل جاتا ہے ۔ تھوڑا سا رونا بچے کو صبر، خود پر قابو اور مسئلہ حل کرنا سکھاتا ہے ۔مگر شرط یہ ہے بچے کا رونا صرف غیرضروری ضد جیسے فون نہ دینے کی وجہ سے ہو کیونکہ زیادہ سکرین ٹائم بچوں میں توجہ کم کرتا ہے ، غصہ اور چڑچڑا پن بڑھاتا ہے اور نیند اور سیکھنے کی صلاحیت متاثر کرتا ہے ۔ متبادل سرگرمی مہیا کریں اور خود بھی مثال بنیں اگر بچہ روئے تو پرسکون رہیں، سختی نہیں، استقامت دکھائیں۔ چند منٹ بعد بچہ خود سنبھلنا سیکھ جاتا ہے ۔ بچے کا رونا فوراً بند کرنا ضروری نہیں اور فون ہر مسئلے کا حل بھی نہیں۔ محبت کے ساتھ بچے کی سرگرمیوں میں حد بندی کریں۔