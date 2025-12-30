ہم بلیک ہول میں جی رہے ہیں، ایسی سوچ کیوں ہے
لاہور(نیٹ نیوز)کچھ ماہرِ طبیعات کا ماننا ہے کہ ہماری کائنات کسی بڑے بلیک ہول کے اندر ہو سکتی ہے ۔اگرچہ یہ بات کوئی ثابت شدہ بات نہیں ۔بلیک ہول کی طبیعات اور ہماری کائنات کی توسیع میں کچھ ریاضیاتی مماثلتیں ہیں۔۔
بگ بینگ میں کائنات ایک انتہائی گھنے اور گرم نقطے سے پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ۔ بلیک ہول کے مرکز میں بھی مادہ انتہائی گھنا ہو جاتا ہے ۔ اسی مماثلت کی وجہ سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ہماری کائنات کسی بڑے بلیک ہول کے اندر بنی ہو۔ہم ایک حد سے آگے کائنات کو نہیں دیکھ سکتے ، کچھ لوگ اسے بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن سے تشبیہ دیتے ہیں جس سے آگے کی معلومات ہم تک نہیں پہنچ سکتیں۔ہم ابھی تک کششِ ثقل اور کوانٹم طبیعات کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پائے ۔ یہی وجہ ہے کہ اس خُلا کیوجہ سے مختلف عجیب و غریب نظریات سامنے آتے ہیں جن میں ‘بلیک ہول میں رہنے ’ جیسا خیال بھی شامل ہے ۔