ٹرین کا دو سیکنڈز میں 700کلومیٹر رفتار پکڑنے کا ریکارڈ

ٹرین کا دو سیکنڈز میں 700کلومیٹر رفتار پکڑنے کا ریکارڈ

بیجنگ(نیٹ نیوز)چینی سائنس دانوں نے حال ہی میں ایک تجربے کے ذریعے دنیا کو حیران کردیا ہے جس کے حوالے سے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ ایک میگلیو ٹرین کا تجربہ کیا گیا ۔۔۔

جو صرف دو سیکنڈ میں 700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ گئی،نیشنل یونیورسٹی آف ڈیفنس ٹیکنالوجی کے سائنس دانوں نے 25 دسمبر کو اس سپر فاسٹ ٹرین کا تجربہ کیا اور تقریباً ایک ٹن وزن والی یہ ٹرین ایک خاص 400 میٹر لمبی ٹریک پر چلائی گئی۔ سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ یہ اب تک کی تیز ترین سپر کنڈکٹنگ الیکٹرک میگلیو ٹرین ہے ، جس پر انجینئرز کی ٹیم گزشتہ 10 سال سے کام کر رہی تھی۔رپورٹ میں بتایا گیا کہ رواں برس جنوری میں ٹرین نے اسی ٹریک پر 648 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کی تھی لیکن اب اس نے 700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار عبور کر کے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے ۔ 

 

