  • دنیا میرے آگے
صومالی لینڈ :فلسطینی آبادکاری ،اسرائیلی فوجی اڈہ قائم کرنیکی افواہیں مسترد

نیروبی(اے ایف پی)صومالی لینڈ نے صومالی صدر حسن شیخ محمود کے ان دعوئوں کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بدلے میں صومالی لینڈ میں فلسطینیوں کی آبادکاری یااسرائیلی فوجی اڈہ قائم کیا جائے گا ۔۔

۔صومالی لینڈ کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ معاہدہ صرف سفارتی نوعیت کا ہے اور افواہوں کا مقصد بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنا ہے ۔ واضح رہے اسرائیل نے گزشتہ ہفتے صومالی لینڈ کو آزاد اور خودمختار ملک تسلیم کیا تھا۔

 

 

 

 

