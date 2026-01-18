بھارت کا پانی کو سٹریٹجک ہتھیار بنانا بڑا انسانی خطرہ :امریکی جریدہ
واشنگٹن (دنیا نیوز)سندھ طاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر امریکی جریدے نے پاکستانی مؤقف کی بھرپورحمایت کرتے ہوئے لکھا کہ بھارتی اقدامات سے جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے۔
امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا، سندھ طاس معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی بڑھائے گی۔دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارت کا دُلہستی سٹیج۔II منصوبہ سندھ طاس معاہدے کے خلاف قدم ہے ، بھارت پانی کو سٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے ، پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے ۔امریکی جریدے کے مطابق بھارت کی جانب سے آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے ، عالمی ثالثی عدالت نے واضح کیا ہے کہ بھارت سندھ طاس معاہدہ یکطرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں فوڈ سکیورٹی کی بنیادی ضمانت ہے ، بھارت پر مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے مہیا کرنا قانونی طور پر لازم ہے ، پانی کو ہتھیار بنانے کی بھارتی کوشش عالمی عدالتوں اور بین الاقوامی قانون کی نظر میں ناقابل قبول ہے ۔