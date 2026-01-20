صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقبوضہ کشمیر میں بے بسی ، مودی کو پرواہ نہیں:سابق’را‘ چیف

  • دنیا میرے آگے
مقبوضہ کشمیر میں بے بسی ، مودی کو پرواہ نہیں:سابق’را‘ چیف

واجپائی مسئلہ کشمیر کے حل میں سنجیدہ دلچسپی رکھتے تھے :اے ایس دولت کشمیر اس وقت جمود کا شکار ،کشمیری صرف امید کے سہارے زندہ :گفتگو

نئی دہلی(دنیامانیٹرنگ)بھارتی خفیہ ایجنسی ‘را’ کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر مودی حکومت کو کوئی پرواہ نہیں۔اے ایس دولت نے کشمیریوں میں مایوسی کا ذکر چنئی میں منعقدہ لیٹریچر فیسٹول میں کیا۔سابق ‘را’ چیف نے کہا کہ کشمیر میں موجودہ سیاسی صورتحال میں بے بسی کا احساس غالب ہے اور نئی دہلی کو کشمیر اور کشمیریوں کے حالات کی کوئی خاص فکر نہیں۔ کشمیر اس وقت جمود کا شکار ہے اور کشمیری صرف امید کے سہارے زندہ ہیں۔اے ایس دولت کا کہنا تھا کہ واجپائی کے دور کی بی جے پی اور مودی کی بی جے پی  میں زمین آسمان کا فرق ہے ، سابق وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی کشمیر کے مسئلے کے حل میں سنجیدہ دلچسپی رکھتے تھے جب کہ موجودہ مودی حکومت کو اس سے زیادہ سروکار نہیں ہے ۔کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی پر بات کرتے ہوئے ‘را’ کے سابق سربراہ نے کہا کہ کشمیریوں سے یہ علامتی سہارا بھی چھین لیا گیا ہے ، آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد جس بڑے احتجاج کی توقع تھی وہ نہیں ہوا بلکہ کشمیری خاموش ہوگئے اور یہی خاموشی خوفناک ہے کیونکہ اس کے نتائج کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ندا یاسر ایک بار پھر ٹرولرز کے نشانے پرآگئیں

بیٹی سے ڈرتی ہوں، وہ مجھے واپس تھپڑ مار دیگی :رانی مکھرجی

ماہرہ برقع پہنے گی تو ڈانس کیسے کریگی ؟ جواد احمد تنقید کی زد میں

ہنی سنگھ کی کنسرٹ کے دوران نازیبا جملے بولنے پر معافی

ہالی ووڈ اداکار جانی ڈیپ کی بیٹی نے کمائی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا

نورا فتحی کا مراکش کے فٹبال سٹیڈیم میں اپنے گانے پر ڈانس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak