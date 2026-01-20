مقبوضہ کشمیر میں بے بسی ، مودی کو پرواہ نہیں:سابق’را‘ چیف
واجپائی مسئلہ کشمیر کے حل میں سنجیدہ دلچسپی رکھتے تھے :اے ایس دولت کشمیر اس وقت جمود کا شکار ،کشمیری صرف امید کے سہارے زندہ :گفتگو
نئی دہلی(دنیامانیٹرنگ)بھارتی خفیہ ایجنسی ‘را’ کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر مودی حکومت کو کوئی پرواہ نہیں۔اے ایس دولت نے کشمیریوں میں مایوسی کا ذکر چنئی میں منعقدہ لیٹریچر فیسٹول میں کیا۔سابق ‘را’ چیف نے کہا کہ کشمیر میں موجودہ سیاسی صورتحال میں بے بسی کا احساس غالب ہے اور نئی دہلی کو کشمیر اور کشمیریوں کے حالات کی کوئی خاص فکر نہیں۔ کشمیر اس وقت جمود کا شکار ہے اور کشمیری صرف امید کے سہارے زندہ ہیں۔اے ایس دولت کا کہنا تھا کہ واجپائی کے دور کی بی جے پی اور مودی کی بی جے پی میں زمین آسمان کا فرق ہے ، سابق وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی کشمیر کے مسئلے کے حل میں سنجیدہ دلچسپی رکھتے تھے جب کہ موجودہ مودی حکومت کو اس سے زیادہ سروکار نہیں ہے ۔کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی پر بات کرتے ہوئے ‘را’ کے سابق سربراہ نے کہا کہ کشمیریوں سے یہ علامتی سہارا بھی چھین لیا گیا ہے ، آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد جس بڑے احتجاج کی توقع تھی وہ نہیں ہوا بلکہ کشمیری خاموش ہوگئے اور یہی خاموشی خوفناک ہے کیونکہ اس کے نتائج کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔