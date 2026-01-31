صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوگنڈا کے آرمی چیف نے امریکا سے معافی مانگ لی

  • دنیا میرے آگے
یوگنڈا کے آرمی چیف نے امریکا سے معافی مانگ لی

نیروبی (اے ایف پی)یوگنڈا کے آرمی چیف نے جمعے کے روز یہ الزام عائد کرکے امریکا سے تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا کہ امریکی سفارتخانہ لاپتا اپوزیشن رہنما بوبی وائن کی مدد کر رہا ہے۔۔۔

 تاہم صرف ایک گھنٹے بعد ہی انہوں نے اپنا مؤقف واپس لے لیا۔یوگنڈا کے آرمی چیف موہوزی کائنروگابا، جو صدر کے بیٹے بھی ہیں، نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر لکھا:میں اپنے عظیم دوست امریکا سے اپنے پہلے ٹویٹس پر معذرت چاہتا ہوں، جنہیں اب میں نے حذف کر دیا ہے ۔انہوں نے مزید کہا:مجھے غلط معلومات دی گئی تھیں۔ میں نے اپنے ملک میں تعینات امریکی سفیر سے بات کر لی ہے اور اب سب کچھ ٹھیک ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی سی بی فیو چر سٹار ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ، سلیکشن پینل تشکیل

ورلڈ کپ میں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے :زمپا

بھارت میں آلودگی ، دوران میچ کھلاڑیوں نے ماسک پہن لیے

پاک آسٹریلیا سیریز کا دوسرا میچ آج کھیلا جائے گا

اولیویا اور جان پیرس نے ا ٓسٹریلین اوپن ٹینس مکسڈ ڈبلزٹائٹل جیت لیا

ورلڈ کپ کیلئے بین سیئرز بطور ٹریولنگ ریزرو کیوی سکواڈ میں شامل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak