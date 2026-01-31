صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترکیہ نے صومالیہ میں اپنے فوجی اڈے پر ایف 16طیارے تعینات کردئیے

  • دنیا میرے آگے
استنبول (اے ایف پی)ترکیہ نے صومالیہ میں ایف 16طیارے تعینات کردئیے ،یہ اقدام اسرائیل کی طرف سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے بعد اٹھایا گیا ہے۔۔۔

عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ نے 2017میں صومالیہ کے دارالحکومت موگا دیشو میں اپنا سب سے بڑا سمندر پار فوجی اڈا تعمیر کیاتھا اوراب وہاں ایف 16طیارے بھیج دئیے ہیں جسے ترک فوج استعمال کرے گی ۔ایک سرکاری عہدیدار کا کہناتھاکہ یہ طیارے صومالیہ کی حفاظت کیلئے آئے ہیں تاہم انہیں صومالیہ کی فوج استعمال نہیں کرے گی ۔

جرم و سزا کی دنیا

گجومتہ :موٹرسائیکل سوار نوجوان گلے پر ڈور پھرنے سے زخمی

وارداتیں:شہری لاکھوں روپے ، فونز، قیمتی اشیاسے محروم

باغبانپورہ:کزن سے اتفاقیہ گولی چل گئی، 2 کمسن بھائی جاں بحق

ویزا فراڈ میں ملوث 2 ملزم گرفتار

گوجرہ :پو لیس نے تین شرا ب فروش گرفتار کر لئے

تھانہ ایئرپورٹ پولیس کی منشیات فروشوں کیخلاف کارروائیاں،2گرفتار

