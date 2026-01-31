صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علیزے شاہ نے شازیہ منظور کا بیان غیر مخلص قرار دیدیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
علیزے شاہ نے شازیہ منظور کا بیان غیر مخلص قرار دیدیا

کراچی (آئی این پی)اداکارہ علیزے شاہ نے سینئر گلوکارہ شازیہ منظور کے بیان کو غیر مخلص قرار دیتے ہوئے سختی سے رد کر دیا۔حال ہی میں شازیہ منظور نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران جب یہ دعویٰ کیا کہ میں نے فیشن شو کے دوران علیزے شاہ کو جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا تاہم علیزے شاہ نے انسٹاگرام پر اس کے جواب میں ایک پیغام شیئر کیا ہے ۔

علیزے شاہ نے لکھا کہ صرف اس لیے خلوص کی توقع رکھنا کہ سامنے والا سینئر ہے ، ایسا ہی ہے جیسے دیوار پر سر مارنا۔انہوں نے کہا کہ محض سینئر ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں کہ کوئی شخص سچائی، سمجھداری اور وقار کا مظاہرہ بھی کرے ، انہوں نے شازیہ منظور سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا کہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ماڈلز اور اداکاروں کو بار بار گرانے کے بجائے اپنے کام، موسیقی اور ٹیلنٹ کی وجہ سے وائرل ہوں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

گجومتہ :موٹرسائیکل سوار نوجوان گلے پر ڈور پھرنے سے زخمی

وارداتیں:شہری لاکھوں روپے ، فونز، قیمتی اشیاسے محروم

باغبانپورہ:کزن سے اتفاقیہ گولی چل گئی، 2 کمسن بھائی جاں بحق

ویزا فراڈ میں ملوث 2 ملزم گرفتار

گوجرہ :پو لیس نے تین شرا ب فروش گرفتار کر لئے

تھانہ ایئرپورٹ پولیس کی منشیات فروشوں کیخلاف کارروائیاں،2گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak