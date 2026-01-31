صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ کپ میں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے :زمپا

پاکستان میں کھیلنے والی اور ورلڈ کپ ٹیم میں نمایاں فرق ہوگا،آسٹریلوی سپنر

لاہور (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلوی سپنر ایڈم زمپا نے کہا ہے کہ آسٹریلیا کو ٹی 20 ورلڈ کپ میں، خاص طور پر سری لنکا میں، اسی نوعیت کے سخت امتحان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسا کہ پاکستان کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں دیکھنے کو ملا، زمپا نے واضح کیا کہ اس سیریز میں کھیلنے والی ٹیم اور ورلڈ کپ میں میدان میں اترنے والی آسٹریلوی ٹیم میں بڑا فرق ہوگا۔

ورلڈ کپ کے لیے پیٹ کمنز، جوش ہیزل ووڈ، گلین میکسویل، ناتھن ایلس اور ٹم ڈیوڈ جیسے تجربہ کار اور اہم کھلاڑی ٹیم کا حصہ ہوں گے ۔ کپتان مچل مارش، جوش انگلس اور مارکس سٹوئنس بھی دوبارہ ٹیم میں شامل ہوں گے ، جنہیں پاکستان کے خلاف پہلے میچ میں آرام دیا گیا تھا۔انہوں نے مزید کہا کہ ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹ میں مختلف اور مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ زمپا کے مطابق یہی تجربہ آگے چل کر ٹیم کو زیادہ مضبوط بنائے گا۔

 

