صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان:وطن واپسی پر 50لاکھ افغان مہاجرین مشکلات کا شکار

  • دنیا میرے آگے
افغانستان:وطن واپسی پر 50لاکھ افغان مہاجرین مشکلات کا شکار

کابل(اے ایف پی)پاکستان اور ایران نے حالیہ برسوں میں افغان مہاجرین کی جبری واپسی تیز کر دی جس کے نتیجے میں افغانستان میں 50لاکھ سے زائد لوگ واپس آ چکے ہیں جو ملک کی کل آبادی کا تقریباً 10 فیصد بنتے ہیں۔

یہ لوگ اکثر بغیر مستقل رہائش، روزگار اور بنیادی سہولتوں کے واپس پہنچتے ہیں جس سے غربت، پانی و بجلی کی قلت اور صحت و خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے ۔ اقوامِ متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق واپس آنے والے ہزاروں افراد خاص طور پر عورتیں اور بچے مناسب امداد اور تحفظ کے بغیر واپس آ رہے ہیں جس سے انسانی بحران مزید شدید ہو گیا ۔ واپسی کے بعد بہت سے خاندان عارضی پناہ گاہوں، مشترکہ کمروں یا خیموں میں رہتے ہیں جبکہ روزگار کے مواقع انتہائی محدود ہیں جس سے بدحالی میں اضافہ ہوا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ٹی20ورلڈ کپ:پاکستان کا بھارت سے میچ کا بائیکاٹ:قومی ٹیم ٹورنا منٹ میں شرکت کیلئے آج سری لنکا روانہ ہوگی،وزیراعظم اور چیئرمین پی سی بی کی ملاقات میں فیصلہ

بلوچستان میں سکیورٹی ہائی الرٹ،ڈبل سواری پر پابندی،موبائل،انٹرنیٹ سروس بند:دہشتگردوں کی145لاشیں ہمارے پاس موجود:سرفراربگٹی

وزیراعظم وزیراعلیٰ پختونخوا کی آج بیٹھک،اہم امور پر بات چیت متوقع

ماں کے طور پر پنجاب کی بیٹیوں کیلئے جو ہوسکا کروں گی:مریم نواز

پیپلز پارٹی پوری آن بان شان کیساتھ زندہ ہے :پرویز اشرف

فورسز نے بروقت کارروائیوں سے حملے ناکام بنائے :طلال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak