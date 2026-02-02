صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی ٹونٹی سیریز،پاکستان نے آسٹریلیا کو وائٹ واش کر دیا

  • کھیلوں کی دنیا
ٹی ٹونٹی سیریز،پاکستان نے آسٹریلیا کو وائٹ واش کر دیا

آسٹریلیا کی ٹیم 208رنزکے تعاقب میں 96رنز پر ڈھیر ،نواز مین آف دی میچ سلمان علی آغا سیریز کے بہترین کھلاڑی، وزیر اعظم ، وزیر اعلیٰ کی ٹیم کو مبارکباد

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان نے آسٹریلیا کو تیسرے اور آخری ٹی ٹونٹی میں میچ میں 111 رنز سے شکست دے کر وائٹ واش کر دیا۔ پاکستان نے آخری بار آسٹریلیا  (صفحہ5بقیہ نمبر3)کے خلاف 2018 میں 0-3 سے ٹی ٹونٹی سیریز جیتی تھی۔لاہور میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم 208 کے تعاقب میں 96 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔کینگروز کی جانب سے مارکس سٹوئنس 23 اور کیمرون گرین 22 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ پاکستان کی جانب سے محمد نواز نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شاہین شاہ آفریدی نے دو جبکہ ابرار احمد اور نسیم شاہ نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 206 رنز سکور کیے ۔صائم ایوب 56 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ شاداب خان 46، خواجہ نافع 21، فخر زمان 10، کپتان سلمان آغا 5 اور محمد نواز 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ۔بابر اعظم 50 اور فہیم اشرف 10 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے ۔

آسٹریلیا کی جانب سے بین ڈوارشوئس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ محمد نواز کو شاندار بولنگ پرفارمنس پر میچ کا بہترین کھلاڑی جبکہ کپتان سلمان علی آغا کو سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ وزیرِ اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹونٹی کرکٹ سیریز میں کلین سویپ پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی شاندار کارکردگی کی پذیرائی کی ہے ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرکٹ ٹیم نے انتہائی شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹی ٹونٹی سیریز کے تمام میچز اپنے نام کئے ۔ مجھے امید ہے کہ جیت کا یہ شاندار سلسلہ آئندہ بھی برقرار رہے گا۔ وزیرِ اعلیٰ مریم نواز شریف نے آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹونٹی کرکٹ سیریز میں کئی دہائیوں بعدکلین سویپ پر مبارکباد دی۔وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ٹیم پاکستان کو شاندار کرکٹ کھیلنے پر شاباش دی ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کہاکہ پاکستانی ٹیم نے دنیا کی بہترین ٹیم کو شکست دے کر برتری ثابت کردی۔ 

 

 

