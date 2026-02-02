صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ :رفح کراسنگ جزوی کھول دی گئی، آمدورفت محدود

اسرائیل کا ’’ڈاکٹرز ودآؤٹ بارڈرز‘‘ کو 28فروری تک غزہ سے نکلنے کا حکم

غزہ،یروشلم(اے ایف پی)اسرائیل نے اتوار کو غزہ اور مصر کے درمیان واقع رفح کراسنگ کو جزوی طور پر دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے ، تاہم اس فیصلے کا اطلاق صرف  افراد کی محدود آمدورفت تک ہوگا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق کراسنگ سے دونوں جانب لوگوں کی نقل و حرکت آج پیر سے شروع ہونے کی توقع ہے ، جبکہ امدادی سامان کی بڑے پیمانے پر ترسیل کی اجازت نہیں دی گئی۔ رفح کراسنگ کو غزہ کے لیے امداد کی اہم گزرگاہ سمجھا جاتا ہے ۔غزہ کی وزارت صحت کے مطابق تقریباً 200 مریض مصر جانے کے منتظر ہیں۔علاوہ ازیں اسرائیل نے اتوار کو کہا کہ بین الاقوامی تنظیم ’’ڈاکٹرز وِدآؤٹ بارڈرز‘‘ کو غزہ میں اپنی ہنگامی خدمات ختم کر کے 28 فروری تک علاقے سے نکلنا ہوگا۔ وزارتِ ڈایاسپورا کے مطابق یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے فلسطینی ملازمین کی فہرست فراہم نہیں کی، جو اسرائیلی قوانین کے تحت تمام امدادی تنظیموں کے لیے لازمی ہے ۔

جرم و سزا کی دنیا

کمالیہ : پولیس مقابلے میں منشیات فروش ہلاک، ساتھی فرار

کھڈیاں :ساتھی کی مبینہ فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک ، دوسرا گرفتار

معمولی توتکار پر چاقو کے وار سے 2 لڑکے زخمی

پھولنگر : موٹرسائیکل کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق

لاہور، گوجرہ، قصور، ڈی آئی خان: 4 افراد کی خودکشی

3منشیات فروش گرفتار بڑی مقدار میں شراب برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
