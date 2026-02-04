صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جے 10 سی کا سنگاپور ائیر شو میں شاندار فضائی مظاہرہ

  • دنیا میرے آگے
جے 10 سی کا سنگاپور ائیر شو میں شاندار فضائی مظاہرہ

یہ جنگی طیارہ چین کے بعد صرف پاکستان استعمال کر رہا ہے :چینی میڈیا پاک بھارت معرکہ میں رافیل طیارہ گرانے پر جے 10 سی کاکافی چرچا ہوا

سنگاپور سٹی(مانیٹرنگ ڈیسک )چین کے جدید لڑاکا طیارے جے -10 سی نے سنگاپور ائیر شو میں شاندار فضائی مظاہرہ پیش کیا۔چینی میڈیاکے مطابق چین کے 4.5 جنریشن لڑاکا طیارہ جے -10 سی کا عالمی سطح پر گزشتہ سال مئی میں پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی ائیر فورس کے زیر استعمال فرانسیسی ساختہ رافیل لڑاکا طیارے مار گرانے کے بعد کافی چرچا ہوا تھا۔سنگاپور ائیر شو میں چینی فضائیہ کی ایروبیٹکس ٹیم کے 6 جے 10 سی طیاروں نے مشترکہ فضائی مظاہرہ پیش کیا ، دو طیاروں نے انفرادی طور پر ایروبیٹک کرتب دکھائے۔

جے -10 سی ایک سنگل انجن، ملٹی رول جنگی طیارہ ہے جس میں پی ایل-10 اور پی ایل-15 ائیر ٹو ائیر میزائل نصب کیے جاسکتے ہیں۔چینی میڈیا کے مطابق پاکستان اس وقت چین کے علاوہ واحد ملک ہے جو جے -10 سی طیارے استعمال کر رہا ہے ، پاکستان کے پاس اس طیارے کے 36 برآمدی ماڈلز کے ساتھ تقریباً 250 پی ایل-15 میزائل موجود ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نکاح پر نکاح خواں کی باتیں سن کر پریشان ہوگیا تھا:عمر عالم

تنقید کے باوجود میلانیا ٹرمپ کی فلم کا ریکارڈ بزنس

گلوکارہ رابی پیرزادہ کو ہراساں کرنیکا واقعہ، ملزم گرفتار

مجھے فقیر بنا دیا ، اداکار راشد محمود یوٹیوبرز پر برہم

مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم مائیکل کا پہلا ٹریلر جاری

عمران قریشی اپنے مالی مشکلات کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak