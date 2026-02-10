صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی کوسٹ گارڈ زنے 3 ایرانی آئل ٹینکرز ضبط کرلیے

  • دنیا میرے آگے
بھارتی کوسٹ گارڈ زنے 3 ایرانی آئل ٹینکرز ضبط کرلیے

ممبئی(دنیا مانیٹرنگ)بھارتی کوسٹ گارڈ زنے بحیرہ عرب میں سمگلنگ کے الزام میں 3 ایرانی آئل ٹینکرز کو تحویل میں لیا ہے ۔۔۔

رپورٹ کے مطابق تینوں آئل ٹینکرز کو ممبئی سے تقریباً 100 سمندری میل کے فاصلے پر بحیرہ عرب میں روکا گیا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ضبط کیے گئے بحری جہازوں میں ال جافزیہ،  ایسفالٹ اسٹار اور اسٹیلر روبی شامل ہیں جو ایران سے منسلک تھے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ چابہار سے واپسی کے بعد ایرانی جہازوں کی ضبطی ایران کیلئے بھارت کی جانب سے چھرا گھونپنے کے مترادف ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ اعلان کے ایک ہفتے بعد پرفارمنس

کم عمری کی شادی پر کوئی پچھتاوا نہیں:جویریہ عباسی

پاکستانی ریپر اور گلوکار طلحہٰ انجم نے منگنی کر لی

وکلا کو غنڈہ کہنے پر مشی خان کیخلاف مقدمہ کی درخواست

ہانیہ عامر کے کمنٹ نے شادی کی افواہوں کو تیز کردیا

مالی تنازع کیس ،راجپال یادیو تہاڑ جیل میں منتقل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak