صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یورپی پارلیمنٹ :یوکرین کیلئے 90 ارب یورو قرض منظور

  • دنیا میرے آگے
یورپی پارلیمنٹ :یوکرین کیلئے 90 ارب یورو قرض منظور

یوکرین میں روسی ڈرون حملے ، 3بچے اور والد ہلاک،حاملہ ماں زخمی

اسٹراس برک،ماسکو،کیف (اے ایف پی)یورپی پارلیمنٹ نے یوکرین کو 90 ارب یورو کا قرض دینے کی منظوری دی، 60 ارب یورو ہتھیار خریدنے کیلئے استعمال ہوں گے جبکہ باقی بجٹ مدد کے لیے مختص ہوگا۔یورپی کمیشن اپریل میں پہلی قسط کے اجرا کی تیاری کر رہا ہے ۔ منصوبے میں غیر یورپی ممالک سے ہتھیار خریدنے کی لچک بھی شامل ہے ۔ شمال مشرقی یوکرین کے شہر بوگوڈوخیو میں روسی ڈرون حملے میں تین ننھے بچے اور ان کے والد ہلاک جبکہ حاملہ ماں زخمی ہو گئی۔ متاثرہ گھر مکمل تباہ ہو گیا اور خاندان ملبے تلے دب گیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا یہ حملہ روس کی جنگ ختم کرنے کی سنجیدگی پر سوالیہ نشان ہے ۔روس نے بدھ کو کہا کہ وہ امریکا کے ساتھ ختم ہونے والے اسلحہ کنٹرول معاہدے میں طے شدہ جوہری ہتھیاروں کی حدود کی پابندی کرے گا بشرطیکہ واشنگٹن بھی ایسا ہی کرے ،نیو اسٹارٹ معاہدہ دنیا کی دو بڑی جوہری طاقتوں کا آخری معاہدہ تھا جو رواں ماہ کے آغاز میں ختم ہو گیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ اگر مغرب گرین لینڈ میں فوجی موجودگی بڑھاتا یا روس کے خلاف فوجی صلاحیتیں قائم کرتا ہے تو ماسکو مناسب جوابی اقدامات کرے گا جن میں فوجی اور تکنیکی کارروائیاں شامل ہوں گی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعدد وارداتیں ، شہری لاکھوں کی نقدی واشیاسے محروم

بچوں کی مدد سے خاوند کو تیل چھڑک کرزندہ جلا دیا

لاہور،ننکانہ میں ایف آئی اے کی کارروائیاں، 5 ملزم گرفتار

مرغوں کی لڑائی پر جواکھیلتے 12 ملز موں کیخلاف مقدمہ

پو لیس کی کارروائیاں ، 17 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا

کام کے سلسلے میں گھر سے جانے والے شہری کو اغوا کر لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak