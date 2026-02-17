صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محسن نقوی کی سری لنکن پولیس کو پاکستان میں ٹریننگ کی پیشکش

  • دنیا میرے آگے
محسن نقوی کی سری لنکن پولیس کو پاکستان میں ٹریننگ کی پیشکش

وفاقی وزیر داخلہ کی سری لنکن ہم منصب سمیت دیگر وزراء سے الگ الگ ملاقاتیں کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے ذریعے باہمی تعلقات مزید مستحکم ہونگے :محسن نقوی

کولمبو (دنیا نیوز،آئی این پی )پاکستان اور سری لنکا نے غیر قانونی امیگریشن اور منشیات کی روک تھام کیلئے وزارت داخلہ کے درمیان اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق کر لیااس حوالے سے سری لنکا میں موجود وفاقی وزیر داخلہ و چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے گزشتہ روز سری لنکن وزارت داخلہ کا دورہ کیا اورسری لنکن ہم منصب آنند وجے پالا سے ملاقات کی اورسری لنکن پولیس کے افسروں کو نیشنل پولیس اکیڈمی میں ٹریننگ کی پیشکش کردی ۔ انہوں نے سری لنکن سیکرٹری دفاع اور وزیر کھیل سے بھی الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں داخلی سکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کیلئے باہمی معاونت بڑھانے ،سائبر کرائمز اور مالیاتی فراڈ میں ملوث مافیا کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ۔ہم منصب سے ملاقات میں محسن نقوی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افسروں کے ٹریننگ ایکسچینج پروگرامز سے دونوں ممالک کی فورس کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا ،دونو ں ممالک کے درمیان تعاون سے تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی ،پاکستان اور سری لنکا کو سائبر کرائمز اور مالیاتی جرائم کی روک تھام کیلئے اشتراک کار بڑھانے کی ضرورت ہے ۔ محسن نقوی نے سری لنکن وزیر داخلہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی ۔ علاوہ ازیں محسن نقوی نے سری لنکن وزیر کھیل و امور نوجوانان سنیل کمارا گیمیج سے ملاقات میں کھیلوں خصوصا ًکرکٹ کے فروغ کیلئے تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کرتے کہاکہ کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے ذریعے باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

نمیبیا کیخلاف اہم میچ قومی ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا امکان

چیئرمین پی سی بی کی سری لنکن وزیر کھیل سے ملاقات

سپینش لالیگا میں ریال میڈرڈ کی 19 ویں فتح

ورلڈکپ:آسٹریلیا کو ہرا کر سری لنکا سپر ایٹ میں داخل

محمد یوسف کا کرکٹ میں سیاسی مداخلت ختم کرنے کا مطالبہ

نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر لو کی فرگوسن اچانک وطن روانہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak