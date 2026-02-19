صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ سمیت عالمی رہنماؤں کی مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ سمیت عالمی رہنماؤں کی مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد

واشنگٹن،لندن،میڈرڈ(دنیا مانیٹرنگ) امریکی صدر ٹرمپ سمیت دنیا بھر کے سربراہان مملکت نے رمضان کے آغاز پر مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے۔۔۔

 ٹرمپ نے کہا کہ رمضان عبادت، روزہ، دعا اور خیرات کا مہینہ ہے اور خاندانی و سماجی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے ۔وائٹ ہاؤس کی آفیشل ویب سائٹ پر امریکی صدر کے بیان میں لکھا ہے کہ آزادی سے عبادت کرنے کا خدا کا دیا ہوا حق ہماری قوم کی پہچان،ہماری  خوشحالی اور طاقت کا ستون ہے ۔میری انتظامیہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ تمام شہری اپنے عقائد کے مطابق آزادی سے عبادت کر سکیں ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے مبارکباد دیتے ہوئے امید اور بہتر انسانی حقوق کیلئے کام کرنے پر زور دیا۔ برطانوی بادشا چارلس ، فرانسیسی صدر میکخواں ، کینیڈا کے وزیر اعظم کارنی اور جرمن چانسلر مرز نے مبارکباد دیتے ہوئے صبر، ہمدردی اور باہمی احترام کی اہمیت اجاگر کی۔ اٹلی کے صدر سارگیو میتریلا نے بھی خیرسگالی کا پیغام دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :تیزی بحال،انڈیکس 5705پوائنٹس بڑھ گیا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 29ارب کے سودے

ڈالر کی قدر میں کمی،تولہ سونا1300روپے مہنگا

اسٹیٹ بینک کا رمضان المبارک کیلئے بینکوں کے نئے اوقاتِ کار کا اعلان

حیاتیاتی تنوع کی بحالی ،ای ایف یو لائف کاگرین کمٹمنٹ کا آغاز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد
Dunya Bethak