صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی وزیر اعظم مودی اگلے ہفتے اسرائیل کا سرکاری دورہ کرینگے

  • دنیا میرے آگے
بھارتی وزیر اعظم مودی اگلے ہفتے اسرائیل کا سرکاری دورہ کرینگے

یروشلم(اے ایف پی)اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جمعرات کو اعلان کیا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اگلے ہفتے اسرائیل کا سرکاری دورہ کریں گے ۔۔۔

 نیتن یاہو نے ایک فوجی تقریب کے دوران ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ ہم اپنے تعلقات کو  مضبوط کر رہے ہیں۔ مودی 2017 میں اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں ، جس کے بعد نیتن یاہو نے بھارت کا دورہ کیا تھا ۔اسرائیلی میڈیا کے مطابق مودی کی قیادت میں دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں، خاص طور پر ٹیکنالوجی، زراعت، سکیو رٹی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھا ہے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج: سال کی بدترین مندی، سرمایہ کاروں کے 7کھرب13ارب ڈوب گئے

سونا7900روپے مہنگا،فی تولہ523962پرجاپہنچا

افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے پھنسے کارگوزکو دوبارہ برآمد کی اجازت

این بی پی کواے پی ایس ایس ایف پی میں اعزاز سے نوازا گیا

ابھی مائیکرو فنانس بینک اور ٹچ پوائنٹ کے درمیان اشتراک

بینک اسلامی کا 13.9 ارب کے قبل از ٹیکس منافع کا اعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ
Dunya Bethak