ٹرمپ نے عالمی محصول 10سے بڑھا کر 15 فیصد کر دیا

  • دنیا میرے آگے
نیا ٹیرف قانونی اور جائز ،عدالت نے ملکی مفاد میں صحیح اقدام نہیں کیا:امریکی صدر نئے محصول کی مدت 150 دن تک محدود ہے ، کچھ شعبوں میں رعایتیں برقرار

واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی سپر یم کورٹ کے فیصلے کے بعد عالمی محصول 10 سے بڑھا کر 15 فیصد کر دیا۔ٹرمپ نے کہاکہ ٹیرف میں شامل کئی ممالک ایسے ہیں جو کئی دہائیوں سے امریکا کا استحصال کرتے آرہے ہیں، میری انتظامیہ آنے والے مہینوں میں قانونی طور پر نئے اور قابلِ اجازت ٹیرف کا تعین کرے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ قدم قانونی اور جائز سطح پر محصول بڑھانے کے لیے ہے ۔ نئے محصول کی مدت 150 دن تک محدود ہے اور کچھ شعبوں میں رعایتیں برقرار ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ عدالت نے ملک کے مفاد میں صحیح اقدام نہیں کیا۔واضح رہے کہ جمعہ کو امریکی سپریم کورٹ نے دوسرے ملکوں پر صدر ٹرمپ کے اضافی ٹیرف غیر قانونی قرار دئیے ۔سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹرمپ نے تمام ممالک پر فوری طورپر 10فیصد ٹیرف عائد کردیا تھا۔

 

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں :شہری لاکھوں روپے ، فونز، قیمتی اشیا سے محروم

موٹر سائیکلوں پر جان لیوا کرتب کرنے والے 11 منچلے گرفتار

اجتماعی زیادتی کیساتھ خاتون کاگردہ بھی نکال لیا

کاہنہ:خاتون کے قتل میں آشنا ملوث نکلا

سوئی گیس کالاکھوں کاپائپ چوری ، 3ملزم گرفتار

چونیاں:لوڈرگاڑی سے تصادم ، دو کم عمربھائی جاں بحق

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل
