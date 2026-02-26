صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مانچسٹر(اے ایف پی)برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے مانچسٹر سنٹرل مسجد میں ہتھیار لے جانے کے شبہ میں ایک شخص کی گرفتاری پر تشویش ظاہر کی ہے ۔۔۔

پولیس کے مطابق گرفتار شخص کے پاس کلہاڑی، چاقو اور منشیات موجود تھی، دوسرا مشتبہ شخص شناخت کے مراحل میں ہے ۔ سٹارمر نے کہا کہ مسلم مخالف نفرت کیخلاف عزم کم نہیں ہوگا ،حکومت نے مساجد اور کمیونٹی سنٹرزکے تحفظ کیلئے 4کروڑ پاؤنڈ مختص کیے ہیں۔ پولیس نے عبادت گاہوں کے اردگرد نگرانی بڑھا دی ہے تاکہ مسلمانوں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے ۔

 

 

