صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترک صدر نے سکولوں میں رمضان سرگرمیوں پر تنقید مسترد کر دی

  • دنیا میرے آگے
ترک صدر نے سکولوں میں رمضان سرگرمیوں پر تنقید مسترد کر دی

انقرہ(اے ایف پی)ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے سرکاری سکولوں میں رمضان سرگرمیوں کے انعقاد کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے تنقید مسترد کر دی۔۔۔

وزیرِ تعلیم یوسف تاکین کی جانب سے جاری سرکلر کے تحت پری سکول سے ہائی سکول تک مذہبی پروگرام، مباحثے اور افطار تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ ناقدین کا مو قف ہے کہ یہ ا قدام سیکولر ریاست میں مذہب اور ریاست کی علیحدگی کو متاثر کرتا ہے ۔ صدر اردوان نے کہا طلبا کی شرکت رضاکارانہ ہوگی ، یہ اقدام قوم کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چوری کے ڈر سے چاکلیٹس پلاسٹک کے لاک باکسز میں بند

کھانے میں اضافی نمک سے ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے

جتنی رقم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، کمپنی ملازمین کیلئے انوکھا بونس

وائرل تصویر لوگوں کے ذہن گھمانے کا باعث بن گئی

سائنسدانوں نے مریخ کا پانی غائب ہونے کا سراغ لگا لیا

ڈیوڈ رش کا کم وقت میں پانسوں سے مینار بنانے کا ریکارڈ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی
Dunya Bethak