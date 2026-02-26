سائنسدانوں نے مریخ کا پانی غائب ہونے کا سراغ لگا لیا
میڈرڈ(نیٹ نیوز)سائنسدانوں نے مریخ کے پانی کے غائب ہونے کے راز کے بارے میں ایک اہم سراغ دریافت کیا ہے، جو طویل عرصے سے ماہرینِ فلکیات کے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا۔
آج مریخ ایک سرد اور خشک صحرا ہے ، لیکن اس کی سطح پر نشانات موجود ہیں کہ کبھی یہاں ندی نالے بہتے تھے اور جھیلیں موجود تھیں۔ حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مریخ پر ہونے والا ایک گرد و غبار کا طوفان پانی کے بخارات کو فضا کی بلند سطح تک لے گیا، جس سے ہائیڈروجن خلا میں جانے کی شرح بڑھ گئی اور پانی مستقل طور پر ضائع ہونے لگا۔ اس نئی تحقیق سے یہ سمجھنے میں مدد ملی ہے کہ کس طرح مریخ رفتہ رفتہ ایک خشک اور بے آب و گیاہ دنیا میں تبدیل ہوگیا۔بین الاقوامی سائنسی جریدے کمیونیکیشنز ارتھ اینڈ انوائرنمنٹ میں شائع تحقیق کے مطابق، طاقتور علاقائی گرد کے طوفان مریخ کی فضا میں پانی کے بخارات کی مقدار کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔