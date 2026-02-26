صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپر لیگ کا فائنل پاکستان سے باہر کرائے جانے کا امکان

  • کھیلوں کی دنیا
سپر لیگ کا فائنل پاکستان سے باہر کرائے جانے کا امکان

سپر لیگ کا فائنل پاکستان سے باہر کرائے جانے کا امکان فائنل انگلینڈ،دبئی یا امریکہ میں سے کسی ایک میں کرایا جا سکتا ہے ،ذرائع

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا فائنل پاکستان سے باہر نیوٹرل وینیو پر کروائے جانے کا امکان ہے ۔رپورٹ کے مطابق پی ایس ایل مینجمنٹ اورفرنچائزز اجلاس میں فائنل سے متعلق اہم گفتگو ہوئی،پی ایس ایل مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل پوری دنیا میں مقبول ہے اوورسیز پاکستانی پی ایس ایل اپنے پاس ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں،ایونٹ کا فائنل پاکستان سے باہر کروانے کا سوچ رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق پی ایس ایل فائنل کے لئے انگلینڈ،دبئی یا امریکہ میں سے کسی ایک میں کروائے جانے کا امکان ہے ،امریکہ اورانگلینڈ پی ایس ایل فائنل کی میزبانی کے لئے مضبوط امیدوار ہیں،فرنچائزز بیرون ملک فائنل کھیلنے سے متعلق مشاورت کرکے فیصلہ کرینگی۔ واضح رہے کہ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا آغاز 26 مارچ سے شیڈول ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

کئی علاقوں میں ڈاکے ،چوریاں،شہریوں کا لاکھوں کانقصان

بو گس چیک دینے پر مقدمہ

بجلی چوری کرنے والا پکڑا گیا

جواکھیلنے والے ملزم حوالات میں بند

جھوٹی کال کرنے والا شہری گرفتار

ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی
Dunya Bethak