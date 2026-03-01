صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایرانی حملوں کی مذمت، ریاستوں کی خودمختاری چیلنج کرنے کے سنگین نتائج ہونگے :سعودی ولی عہد

  • دنیا میرے آگے
ایرانی حملوں کی مذمت، ریاستوں کی خودمختاری چیلنج کرنے کے سنگین نتائج ہونگے :سعودی ولی عہد

ریاض(مانیٹرنگ ڈیسک)سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض اور مشرقی ریجن میں ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور ریاستوں کی خودمختاری کو چیلنج کرنے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔۔۔

ایران کے خلیجی ممالک پر جوابی حملوں کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور اماراتی صدر محمد بن زاید النہیان کے درمیان اہم ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال اور متحدہ عرب امارات سمیت دیگر برادر ممالک پر ایرانی حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ قیادت نے اس پیش رفت کو خطرناک کشیدگی قرار دیتے ہوئے علاقائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بتایا۔ سعودی ولی عہد نے یو اے ای کے ساتھ مکمل یکجہتی اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی جبکہ اماراتی صدر نے اظہار تشکر کیا۔دریں اثنا شہزادہ محمد بن سلمان نے بحرین، قطر،اردن اور کویت پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ان ممالک کے رہنماؤں سے بھی ٹیلی فونک رابطے کیے اور خطے کی صورتِ حال پر گفتگو کی۔سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ اپنی فضائی حدود ایران پر حملوں میں استعمال نہ ہونے کا بیان دیا پھر بھی ہم پر حملے کیے گئے ۔

 

