خامنہ ای نہ رہے تو انکی جگہ سخت گیر ر ہنما ہی لیں گے :سی آئی اے
واشنگٹن(رائٹرز )امریکی اور اسرائیلی حملوں سے پہلے ، امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر ایران کے رہنما آیت اللہ علی خامنہ ای کو اس آپریشن میں ہلاک کر دیا جائے۔۔۔
تب بھی ان کی جگہ پاسداران اسلامی انقلاب کے سخت گیر رہنما ہی لے سکتے ہیں۔ذرائع کے مطابق یہ تخمینے پچھلے دو ہفتوں میں تیار کیے گئے اور اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ امریکی مداخلت کے بعد ایران میں کیا ممکنہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور اس عسکری کارروائی سے کس حد تک اسلامی جمہوریہ میں حکومتی تبدیلی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے ، جو اب واشنگٹن کے لیے واضح مقصد بن چکا ہے ۔