صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خامنہ ای نہ رہے تو انکی جگہ سخت گیر ر ہنما ہی لیں گے :سی آئی اے

  • دنیا میرے آگے
خامنہ ای نہ رہے تو انکی جگہ سخت گیر ر ہنما ہی لیں گے :سی آئی اے

واشنگٹن(رائٹرز )امریکی اور اسرائیلی حملوں سے پہلے ، امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر ایران کے رہنما آیت اللہ علی خامنہ ای کو اس آپریشن میں ہلاک کر دیا جائے۔۔۔

 تب بھی ان کی جگہ پاسداران اسلامی انقلاب کے سخت گیر رہنما ہی لے سکتے ہیں۔ذرائع کے مطابق یہ تخمینے پچھلے دو ہفتوں میں تیار کیے گئے اور اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ امریکی مداخلت کے بعد ایران میں کیا ممکنہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور اس عسکری کارروائی سے کس حد تک اسلامی جمہوریہ میں حکومتی تبدیلی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے ، جو اب واشنگٹن کے لیے واضح مقصد بن چکا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak