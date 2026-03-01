صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونان نے جنگ عظیم دوم میں 200 افراد کی ہلاکت کی تصویریں حاصل کرلیں

  • دنیا میرے آگے
یونان نے جنگ عظیم دوم میں 200 افراد کی ہلاکت کی تصویریں حاصل کرلیں

ایتھنز (اے ایف پی)یونان نے جنگِ عظیم دوم میں 200 افراد کی ہلاکت کی تصویریں حاصل کرلیں۔ ثقافت کی وزیر لینا مندونی کے مطابق مجموعی طور پر 262 تصاویر، 16 دستاویزات اور 4 پرانے نوٹ شامل ہیں۔

یہ لوگ کمیونسٹ قیدی تھے جو یکم مئی 1944 کو ایتھنز کے فائرنگ رینج میں جرمن فوجیوں نے مارے ۔ تصاویر ایک جرمن فوجی نے کھینچی تھیں۔ کچھ تصاویر ای بے پر فروخت کے لیے ڈالی گئی تھیں، جس پر شدید ردعمل آیا۔ زیادہ تر افراد کو ایوانیس میٹاکساس کی حکومت کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ تصاویر کے اس مجموعے میں قیدیوں کے آخری لمحات کے نایاب شواہد موجود ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak