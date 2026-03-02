صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایرانی ٹی وی اینکر سپریم لیڈر کی شہادت کی خبر سناتے ہوئے آبدیدہ،دیگرافرادکی سسکیاں

  • دنیا میرے آگے
ایرانی ٹی وی اینکر سپریم لیڈر کی شہادت کی خبر سناتے ہوئے آبدیدہ،دیگرافرادکی سسکیاں

تہران (این این آئی)ایرانی ٹی وی اینکر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کی خبر سناتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔

ایرانی  سرکاری نشریات میں ایک جذباتی منظر دیکھنے میں آیا جب ایک نیوز اینکر نے روتے ہوئے اعلان کیا کہ آیت اللہ علی خامنہ ای امریکا اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں شہید ہوگئے ۔اینکر نے خبر پڑھتے ہوئے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انتہائی دکھ کے ساتھ ایران کی قوم کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ عظیم آیت اللہ علی خامنہ ای، رہبرِ انقلاب اسلامی، آج امریکا اور صہیونی حکومت کے مشترکہ مجرمانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔سٹوڈیو میں موجود دیگر افراد کی سسکیوں اور رونے کی آوازیں بھی پس منظر میں سنی گئیں جبکہ سکرین کے اوپری حصے میں ایرانی پرچم نمایاں تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹیم دباؤ میں کارکردگی دکھانے میں ناکام سلمان کا اعتراف

ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر ،پہلے میچ میں پاکستان کی فتح

عثمان قادر کا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان

ورلڈ روئنگ چیمپئن شپ پاکستان نے دو تمغے جیت لیے

سلمان کے علاوہ ابھی ٹی ٹونٹی کی قیادت کے کوئی اہل نہیں:عروج ممتاز

نام نہاد آل راؤنڈرز پاکستان کرکٹ ٹیم کو لے ڈوبے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak