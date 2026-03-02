صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نام نہاد آل راؤنڈرز پاکستان کرکٹ ٹیم کو لے ڈوبے

  • کھیلوں کی دنیا
نام نہاد آل راؤنڈرز پاکستان کرکٹ ٹیم کو لے ڈوبے

نام نہاد آل راؤنڈرز پاکستان کرکٹ ٹیم کو لے ڈوبے شاداب ، محمد نواز اور سلمان علی آغا رواں ورلڈ کپ میں بری طرح ناکام

لاہور(سپورٹس ڈیسک)سری لنکا کو شکست دینے کے باوجود پاکستان ٹیم ٹی ٹو نٹی ورلڈ کپ سے باہر ہوگئی۔نام نہاد آل راؤنڈرز پاکستان ٹیم کو لے ڈوبے ، شاداب خان، محمد نواز اور سلمان علی آغا رواں ورلڈ کپ میں بری طرح ناکام ہوئے ۔شاداب خان نے پورے ورلڈ کپ میں 118 رنزبنائے اور 5 وکٹیں حاصل کیں جبکہ کپتان سلمان علی آغا 7 میچوں میں صرف 60 رنز بنا سکے اور ایک وکٹ حاصل کی۔اسی طرح محمد نواز نے 7 میچوں صرف 15 رنز بنائے اور 6 وکٹیں لے سکے ، صائم ایوب نے 6 وکٹیں لیں لیکن بطور اوپنر صرف 70 رنز بنائے ۔واضح رہے پاکستان نے سری لنکا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 رنز سے شکست دی، سری لنکا کی ٹیم 213 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 207 رنز بنا سکی تھی، لیکن پاکستانی ٹیم سری لنکا کو شکست دینے کے باوجود ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے باہر ہوگئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

میری کامیابی کا راز میرٹ کو ترجیح دینا ہے :درفشاں سلیم

18 سال میں شادی ہوئی، والد پہلے چاہتے تھے :سدرہ نیازی

اپنے مزاج کو اپنے کام پر اثر انداز نہیں ہونے دے سکتی :سونیا حسین

شوبز میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے :اریبہ حبیب

نورا فتیحی نے رمضان کے دوران اپنی سرگرمیاں شیئر کردیں

اخلاقی ہدایات دینے والے اپنی قبر کی فکر کریں:اسما عباس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak