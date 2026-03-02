صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تہران حکومت اپنی آخری سانسیں لے رہی :سابق ایرانی ولی عہد رضا پہلوی

  • دنیا میرے آگے
تہران حکومت اپنی آخری سانسیں لے رہی :سابق ایرانی ولی عہد رضا پہلوی

برلن(دنیامانیٹرنگ)ایران کے آخری بادشاہ کے جلاوطن بیٹے رضا پہلوی نے کہا کہ ایرانی حکومت اپنی آخری سانسیںلے رہی ہے۔ ایرانی عوام کی قوت اور بہادری سے یہ بہت جلد تاریخ کا حصہ بن جائے گی۔

ایرانی عوام کے نام اپنے پیغام میں ایران کے سابق ولی عہد کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی اس جمہوریہ کے باقی حکام ایرانی قوم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور میرے پروگرام اور عبوری نظام کے ساتھ وفاداری کا اعلان کریں۔رضا پہلوی کا کہنا تھا کہ فوج، پولیس اور سکیورٹی فورسز حکومت کے کرائے کے فوجیوں کی بجائے ایرانیوں کی حفاظت کے لیے اپنے ہتھیار استعمال کریں۔اُنہوں نے بیرون ملک مقیم ایرانیوں سے اپنی کوششوں کو بڑھانے کی اپیل کی اور کہا کہ ہم مل کر فتح کے راستے پر چلیں گے اور حکومت کو گرائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

مشرقِ وسطیٰ میں جنگی صورتحال، وفاقی چیمبرکااظہارتشویش

اوپیک پلس کاخام تیل کی پیداوار بڑھانے کا حتمی فیصلہ

اسمارٹ فونز کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ متوقع

انجمن تاجران کا پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کامطالبہ

شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی ،سائٹ صنعتکار

تجارتی سفارت کاری سے برآمدات میں اضافہ ممکن،شاہد عمران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak