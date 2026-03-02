کینیا :ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ، رکن پارلیمنٹ سمیت 6ہلاک
نیروبی(اے ایف پی)مغربی کینیا کے ضلع موسوپ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہوگئے ، جن میں رکنِ پارلیمنٹ جوہانا انجی نینو بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق حادثہ نیروبی سے تقریباً 300 کلومیٹر شمال مغرب میں پیش آیا۔
