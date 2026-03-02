صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی عرب :ایرانی سفیر طلب،حملوں پر شدید احتجاج

  • دنیا میرے آگے
سعودی عرب :ایرانی سفیر طلب،حملوں پر شدید احتجاج

ریاض(دنیا مانیٹرنگ)سعودی عرب کی وزارتِ خارجہ نے ایران کے سفیر کو طلب کر کے باضابطہ شدید احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔

 بیان کے مطابق مملکت نے تہران پر اپنے ملک کی سرزمین کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے ۔ وزارتِ خارجہ نے کہا کہ حالیہ حملے ایران کی کھلی جارحیت ہیں جن پر سخت موقف اختیار کیا گیا ہے ۔ حکام کے مطابق سفیر کو طلب کر کے واضح پیغام دیا گیا کہ سعودی عرب اپنی خودمختاری اور علاقائی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر سفارتی سرگرمیاں بھی تیز کر دی گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹیم دباؤ میں کارکردگی دکھانے میں ناکام سلمان کا اعتراف

ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر ،پہلے میچ میں پاکستان کی فتح

عثمان قادر کا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان

ورلڈ روئنگ چیمپئن شپ پاکستان نے دو تمغے جیت لیے

سلمان کے علاوہ ابھی ٹی ٹونٹی کی قیادت کے کوئی اہل نہیں:عروج ممتاز

نام نہاد آل راؤنڈرز پاکستان کرکٹ ٹیم کو لے ڈوبے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak