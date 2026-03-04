صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین: 10کروڑ حاملہ خواتین کا اے آئی ڈاکٹر سے رجوع

شنگھائی (اے ایف پی)وانگ یفن نے اپنے پہلے حمل کے دوران متعدد طبی سوالات کے جوابات حاصل کرنے کیلئے مشہور ماہر امراض نسواں ڈوآن ٹاؤکے اے آئی کلون سے رجوع کیا۔

ہیلتھ ایپ اے کیو کے ذریعے اب 10کروڑ سے زائد صارفین اسے استعمال کر رہے ہیں۔اے آئی چیٹ بوٹ دوائی تجویز نہیں کر سکتا اور حقیقی علاج کا متبادل نہیں، تاہم حکومت اور کمپنیز کا مقصد صحت کے نظام میں تیزی لانا ہے ۔ ڈوآن کا کہنا ہے کہ تیزی سے اے آئی اور روبوٹکس کی ترقی سے تین سے پانچ سال میں ہمارا میڈیکل ماڈل مکمل طور پر بدل جائے گا۔

 

