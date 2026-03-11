صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوکرین نے مشرقِ وسطیٰ کے تین ممالک میں ڈرون دفاعی ماہرین بھیج دئیے

  • دنیا میرے آگے
یوکرین نے مشرقِ وسطیٰ کے تین ممالک میں ڈرون دفاعی ماہرین بھیج دئیے

کیف (رائٹرز) یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین نے ایران کے ڈرون حملوں سے نمٹنے میں مدد کیلئے قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں فضائی دفاع کے ماہرین کی تین ٹیمیں بھیج دی ہیں۔

صدر زیلنسکی کے مطابق یہ پیشہ ور ٹیمیں جدید آلات سے لیس ہیں اور رواں ہفتے تک اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گی۔ رپورٹ کے مطابق خلیجی ممالک ایران کے حملہ آور ڈرونز کو مار گرانے کے لیے بڑی تعداد میں مہنگے فضائی دفاعی میزائل استعمال کر چکے ہیں، جس کے بعد انہوں نے یوکرین کی مہارت حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔یوکرین گزشتہ کئی برسوں سے روس کے حملوں کے دوران ایرانی ساختہ شاہد طرز کے ڈرونز کو مار گرانے کا تجربہ رکھتا ہے اور اس مقصد کے لیے چھوٹے ڈرونز، مختلف ہتھیاروں اور جیمنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا رہا ہے ۔زیلنسکی کے مشیر کے مطابق یوکرینی ماہرین کو اردن میں واقع ایک امریکی فوجی اڈے پر بھی تعینات کیا جا چکا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی
Dunya Bethak