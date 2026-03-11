صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت :پڑوسی ممالک کیلئے سرمایہ کاری قوانین میں نرمی

  • دنیا میرے آگے
بھارت :پڑوسی ممالک کیلئے سرمایہ کاری قوانین میں نرمی

سرمایہ کار 10فیصد تک بغیر حکومت کی منظوری سرمایہ کاری کر سکیں گے یہ اقدام ملک کو سرمایہ کاری کیلئے زیادہ پرکشش بنائے گا:بھارتی حکومت

ممبئی (اے ایف پی)بھارت نے اپنے زمینی سرحد والے پڑوسی ممالک بشمول چین، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور میانمار کیلئے غیر ملکی سرمایہ کاری کے قواعد میں نرمی کر دی ہے ۔ نئی پالیسی کے تحت غیر کنٹرولنگ شیئر ہولڈنگ والے سرمایہ کار 10 فیصد تک بغیر حکومت کی منظوری سرمایہ کاری کر سکیں گے ۔ الیکٹرانک کمپونینٹس، کیپٹل گڈز اور پولی سلیکون جیسے شعبے کی درخواستیں 60 دن میں طے کی جائیں گی، بشرطیکہ زیادہ تر کنٹرول بھارتی شہری یا کمپنی کے پاس ہو۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام بھارت کو سرمایہ کاری کیلئے زیادہ پرکشش بنائے گا اور ٹیکنالوجی اور مقامی قیمت میں اضافہ میں مددگار ثابت ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی
Dunya Bethak