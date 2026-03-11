صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانوی وزیراعظم سٹارمر سے بالفور اعلامیے پر معافی کا مطالبہ

  • دنیا میرے آگے
برطانوی وزیراعظم سٹارمر سے بالفور اعلامیے پر معافی کا مطالبہ

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک)درجنوں برطانوی اراکین پارلیمنٹ اور لارڈز نے وزیراعظم کیئر سٹارمر کو خط لکھ کر 1917 کے بالفور اعلامیے پر معافی کا مطالبہ کیا ہے۔

 خط میں کہا گیا کہ بالفور اعلامیے کی بدولت اسرائیل قائم ہوا اور 1948 کی عرب اسرائیل جنگ یعنی نکبہ میں سات لاکھ فلسطینیوں کو بے دخل اور قتل کیا گیا۔ اراکین نے 1917 تا 1948 فلسطینیوں پر ہونے والی تاریخی زیادتیوں کی مذمت کی اور کہا کہ برطانیہ نے تسلط کے دوران بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ خط پر 45 اراکین نے دستخط کیے ، جن میں لب ڈیم کی لیلیٰ موران، لیبر کی نادیہ وٹوک اور گرین کی کارلاڈی نیئر شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سائرہ یوسف کا سابقہ ساس سمیت اہم خواتین کوخراجِ تحسین

میری زندگی پر بھی فلم بن سکتی ہے :جان ریمبو

نائلہ راجہ کو بغیر میک اپ ویڈیو شیئر کرنا مہنگا پڑ گیا

فضا علی شیطان کی جانشین،نبیہہ کے شوہر کا ردعمل

شعیب کی جانب سے خون ٹیسٹ کے ذکر پر دیپیکا آبدیدہ

شاہ رخ فلم ’’جیلر 2‘‘ میں رجنی کانت کیساتھ نظر آئینگے

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی
Dunya Bethak