صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی سلامتی کیلئے ضروری اقدامات کا حق محفوظ :سعودی کابینہ

  • دنیا میرے آگے
ملکی سلامتی کیلئے ضروری اقدامات کا حق محفوظ :سعودی کابینہ

علاقائی امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے والے ایرانی حملے ناقابل قبول قرار ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عالمی رہنماؤں سے ہوئے رابطوں سے آگاہ کیا

ریاض (مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں) سعودی کابینہ کے اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مملکت اپنی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ اور کسی بھی جارحیت کو روکنے کیلئے تمام ضروری اقدامات کرنے کا مکمل حق محفوظ رکھتی ہے ۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن  سلمان کی زیرِ صدارت اجلاس میں کابینہ نے سعودی فضائی دفاعی نظام کی اعلیٰ صلاحیتوں کو سراہا، جس نے وطن کے اندر مختلف مقامات اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والے دشمن کے میزائلوں اور ڈرونز کو کامیابی سے ناکارہ بنایا۔سعودی کابینہ نے سعودی عرب، خلیج تعاون کونسل کے ممالک اور متعدد عرب، اسلامی و دوست ممالک پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی۔ اجلاس میں کہا گیا کہ سویلین اہداف، ہوائی اڈوں اور تیل کی تنصیبات پر حملوں کے ذریعے بین الاقوامی قوانین اور چارٹر کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے علاقائی امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے پر ایرانی حکومت کا اصرار ناقابلِ قبول ہے ۔اجلاس کے دوران ولی عہد نے متعدد عالمی رہنماؤں سے ہونے والی حالیہ ٹیلی فونک بات چیت سے آگاہ کیا، جو خطے کی کشیدہ صورتحال اور عالمی استحکام پر اس کے اثرات کے حوالے سے جاری بین الاقوامی مشاورت کا حصہ ہے ۔وزرا نے 11 مارچ کو منائے جانے والے سعودی پرچم کے دن کو بھی خراجِ تحسین پیش کیا، جسے مملکت کی تاریخ، قومی شناخت اور اس کی بنیاد رکھنے والے اصولوں کا روشن نشان قرار دیا جاتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوہنگ،شیخوپورہ ،گوجرانوالہ میں مبینہ مقابلے ،5ملزم ہلاک

چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کالاکھوں کانقصان

میاں بیوی کی پراسرار ہلاکت ،2بچے بے ہوش،ہسپتال منتقل

قصور:منگل منڈی کے قریب فائرنگ سے نوجوان قتل

پولیس چھاپے کے دوران خاتون جاں بحق، ورثا کا احتجاج

فیصل آباد :90لاکھ مالیت کے نان کسٹم پیڈ سگریٹ برآمد،2ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی
Dunya Bethak