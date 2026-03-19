اسکاٹ لینڈ :مریضوں کی خود کشی میں مدد کا قانونی بل مسترد

  دنیا میرے آگے
ایڈنبرا(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ)برطانیہ میں اسکاٹش پارلیمان نے انتہائی بیمار اور لاعلاج مریضوں کی خود کشی میں طبی مدد کا ایک متنازعہ قانونی بل مسترد کر دیا۔۔

یہ بل منظور ہو جاتا تو اسکاٹ لینڈ برطانیہ کا ایسی قانونی اجازت دینے والا پہلا ملک بن جاتا۔قانونی مسودے کے حق میں اسکاٹش پارلیمان کے 57 ارکان نے رائے دی جبکہ 69 اراکین نے اس کی مخالفت کی۔ اس مجوزہ قانون میں کہا گیا تھا کہ انتہائی بیمار اور لاعلاج مریضوں کو یہ اجازت ہونا چاہیے کہ وہ اگر خود آزادانہ فیصلہ کریں، تو طبی مدد سے خود کشی کر سکتے ہیں۔

 

 

مزید پڑہیئے

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں:شہری لاکھوں روپے ،گاڑیوں ، موبائل فونز سے محروم

رکشہ اورٹرک میں تصادم ، میاں بیوی سمیت 4جاں بحق

اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیا

شناختی کارڈ کا غیر قانونی استعمال ، ملزم پر مقدمہ

پراپرٹی کی جعلی اور بوگس دستاویزات بنانے پر مقدمہ

اہلخانہ کی غیر موجودگی میں گھر سے نقدی، سامان چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
لائبریریاں یا پروٹوکول؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر روز نیا کٹا کھل جاتا ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ظلم اورہمارا نظامِ اخلاق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ ختم ہونے والی ہے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ہمیں کھاتا ہوا کھانا
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
کیا غریبوں کی عید ہو گی؟
جویریہ صدیق
