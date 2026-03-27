صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضائی حدود کے تحفظ کا معاہدہ ،یوکرینی صدر کی اچانک سعودی عرب آمد

  • دنیا میرے آگے
ایران میں جاری جنگ کے باعث خلیجی ممالک کو یوکرین کی ہتھیار سازی کی مہارت میں دلچسپی ہے یوکرینی ڈرون ماہرین پہلے ہی خلیجی ممالک میں تعینات،سعودیہ میں اہم ملاقاتیں طے ہیں:زیلنسکی

 کیف (اے ایف پی )یوکرین کے صدر ولادی میر زیلنسکی جمعرات کو غیر اعلانیہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ۔ اس وقت ایران میں جاری جنگ کی وجہ سے خلیجی ممالک یوکرین کی ہتھیار سازی کی مہارت میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ دونوں ممالک ایک معاہدے پر دستخط کرنے والے ہیں، جس کا تعلق "سلامتی کے تعاون ، خاص طور پر فضائی حدود کے تحفظ" سے ہے ۔ اب تک یہ واضح نہیں ہوا کہ اس معاہدے میں اور کون کون سی تفصیلات شامل ہوں گی۔کیف حکومت نے روسی ڈرون تباہ کرنے میں اپنی مہارت کو خلیجی ممالک کی مدد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے ۔ خلیجی ممالک پر وہی ایرانی ساختہ شاہد ڈرونز حملہ کر رہے ہیں، جو روس یوکرین پر استعمال کرتا ہے ۔یوکرین کے صدر ولادی میر زیلنسکی نے کہا ہے کہ200سے زیادہ یوکرینی ماہرین برائے ڈرونز کو خلیجی ممالک، بشمول سعودی عرب بھیجا گیا ہے ۔ یہ قدم اس وقت اٹھایا گیا جب امر یکا اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد تہران کی جانب سے جوابی ڈرون اور میزائل حملے ہوئے ۔زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر لکھا "سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ اہم ملاقاتیں طے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے جدہ میں ایک عہدیدار سے ملاقات کی ویڈیو بھی شیئر کی۔سعودی عرب جس کے امریکا کے ساتھ قریبی سلامتی تعلقات ہیں، ایرانی ڈرونز کے نشانے پر رہا ہے ۔یوکرین نے تجویز دی ہے کہ وہ اپنے ڈرون روکنے والے آلات خلیجی ممالک کے ان مہنگے فضائی دفاعی میزائلز کے بدلے دے گا جو ایرانی ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ کیف کا کہنا ہے کہ انہیں یہ زیادہ ضرورت ہے تاکہ روسی میزائل حملوں سے بچا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

حمزہ علی عباسی کی بہن منی لانڈرنگ کیس میں مشکلات کا شکار

سینئر اداکار معمولی باتوں پر بھی خامیاں نکالتے ہیں:عینا آصف

شان کے ہمیشہ موڈ میں رہنے سے لوگ ان سے ڈرتے ہیں:سارہ لورین

گزشتہ نسل کی جائیدادیں نسلِ نو کیلئے مسائل کا سبب:زوہا توقیر

عمران خان کا پاکستان مخالف فلم کے کردار پر طنز

بطور فنکار دیکھنے والوں کے سامنے جوابدہ ہوں:ابھیشیک

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بھارت کا ہنری کسنجر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شکایتیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
خوفناک جنگ کی جانب پیش قدمی؟
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
تبدیل ہوتا عالمی منظر نامہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
بدلہ پور
آصف عفان
امیر حمزہ
خبردار! یہود کا نقشِ قدم!
امیر حمزہ
Dunya Bethak