مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گہری نظر، تنازع کے سفارتی حل کے خواہاں : پاکستان
قیامِ امن کیلئے کوششیں جاری، وزیراعظم و نائب وزیراعظم مختلف ممالک کے سربراہان سے مسلسل رابطے میں سری نگر جامع مسجد کی بے حرمتی قابل مذمت، بھارت انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنائے : ترجمان دفتر خارجہ
اسلام آباد (وقائع نگار، اے پی پی)ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لئے ہمیشہ مثبت اور فعال کردار ادا کرتا رہا ہے اور مشرقِ وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے ۔ پاکستان کشیدگی کم کرنے کے لئے عالمی برادری کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور ہر ممکن سفارتی کوشش کے ذریعے تنازع کے پرامن حل کا خواہاں ہے ۔ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان مشرقِ وسطیٰ میں قیامِ امن کیلئے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے اور اس ضمن میں سفارتی سطح پر اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف مختلف ممالک کے سربراہان سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے سعودی ولی عہد سے موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی جبکہ ایران کے صدر کے ساتھ بھی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔انہوں نے مزید بتایا کہ ناروے ، سعودی عرب اور آذربائیجان سمیت مختلف ممالک کے ساتھ سفارتی روابط استوار کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم نے لبنان، مصر اور بنگلہ دیش کے رہنماؤں سے بھی بات چیت کی ہے جبکہ نائب وزیراعظم بھی سفارتی محاذ پر متحرک ہیں اور خطے کے ممالک کے ساتھ مسلسل رابطوں میں مصروف ہیں۔ترجمان نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کو سیل کرنا گہری تشویش کا باعث ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے۔
ایک سوال کے جواب میں ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان مذاکرات کے لئے اپنے اچھے دفاتر کی پیشکش کر رہا ہے جنہیں متعلقہ فریقین ماضی میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ مذاکرات کے وقت اور مقام کی تفصیلات حتمی ہونے کے بعد ہی شیئر کی جائیں گی اور غیر مصدقہ خبروں پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے ۔ترجمان نے مزید کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ نے اپنے ہم منصبوں سے اہم ملاقاتیں کی ہیں، جبکہ وزیراعظم نے ایران کے صدر سے بھی رابطہ کیا ہے ۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے لئے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔