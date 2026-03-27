صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر اداکار معمولی باتوں پر بھی خامیاں نکالتے ہیں:عینا آصف

  انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سینئر اداکار معمولی باتوں پر بھی خامیاں نکالتے ہیں:عینا آصف

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ عینا آصف نے سیٹ پر سینئر اداکاروں کے بُرے رویے سے متعلق انکشافات کیے ہیں۔

ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اداکارہ نے بتایا کہ بڑے سٹارز یا سینئر اداکار سیٹ پر نئے یا چھوٹے اداکاروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکتے اور ان میں خامیاں نکالتے ہیں۔عینا آصف نے کہا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ بول دیں تو وہ ہمیں ایسے دیکھیں گے جیسے ہم نے پتا نہیں کتنی احمقانہ بات کردی،یہ لوگ ایسے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم غیر آرام دہ محسوس کریں، سیٹ پر ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ میں کوئی سین کر رہی ہوں اور میرے لیے اہم سین ہے تو وہ لوگ باتیں شروع کردیں گے یا کچھ ایسا کریں گے کہ دھیان بٹے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی،انڈیکس5ہزار405پوائنٹس گرگیا

ڈالر کی قدر مزید کم،تولہ سونا 11ہزارروپے سستا

فارن کرنسی و نان ریذیڈنٹ اکاؤنٹس کا دائرہ وسیع

وفاقی چیمبر کی لاک ڈاؤن کی حمایت، توانائی بچت قومی ترجیح قرار

مرکنٹائل ایکسچینج میں 22.700 ارب روپے کے سودے

بینک مکرمہ لمیٹڈ کو پازیٹو/اسٹیبل آؤٹ لک کے ساتھ ’A-/A2‘ ریٹنگز تفویض

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بھارت کا ہنری کسنجر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شکایتیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
خوفناک جنگ کی جانب پیش قدمی؟
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
تبدیل ہوتا عالمی منظر نامہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
بدلہ پور
آصف عفان
امیر حمزہ
خبردار! یہود کا نقشِ قدم!
امیر حمزہ
Dunya Bethak