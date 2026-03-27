امریکا کیخلاف زمینی جنگ کیلئے 10 لاکھ فوجی تیار :ایرانی میڈیا
تہران(دنیا مانیٹرنگ)ایرانی خبررساں ایجنسی تسنیم نے باخبر فوجی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا کے ساتھ ممکنہ زمینی جنگ کے پیش نظر ایران میں 10 لاکھ سے زائد فوجیوں کو منظم کر لیا گیا ہے۔۔
۔تسنیم نیوز ایجنسی سے گفتگو میں ذرائع کا کہنا تھا کہ ایران کے جنوبی محاذ پر امریکا کی ممکنہ زمینی کارروائی سے متعلق قیاس آرائیوں کے بعد ایرانی بری افواج میں غیر معمولی جوش و خروش پیدا ہوا ہے تاکہ ایرانی سرزمین کو امریکی افواج کے لیے جہنم بنایا جا سکے ۔ایرانی نوجوانوں کی بڑی تعداد نے بسیج، پاسدارانِ انقلاب اور ایرانی فوج میں شمولیت کے لیے درخواستیں جمع کرائی ہیں تاکہ وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن سکیں۔