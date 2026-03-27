فائیو جی ڈیجیٹل انقلاب نے چینی گاؤں کی تقدیر بدل دی

بیجنگ(اے ایف پی)فائیو جی ڈیجیٹل انقلاب نے چینی گاؤں بُہوا کی تقدیر بدل دی۔چائنا موبائل اور ہواوے کی مشترکہ کوششوں سے گاؤں میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر تیار ہوا۔۔

، جس سے مقامی صنعتیں اور سیاحت فروغ پا رہی ہیں۔ گاؤں کے 65آن لائن سٹورز اور 27لائیو سٹریمرز سالانہ 30 لاکھ یوان سے زائد آمدنی پیدا کرتے ہیں۔ ہوٹلوں کی بکنگ میں 30فیصد اضافہ اور مقامی برآمدات کی بہتری نے ہر فرد کی سالانہ آمدنی18ہزار یوان تک بڑھا دی۔ نوجوان لوٹ کر گاؤں میں کام کر نے آ رہے ہیں ،غربت میں بھی بڑی کمی آئی ہے ۔

