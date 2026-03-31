صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لبنان دھماکا، اقوام متحدہ امن مشن کے 2فوجی ہلاک

  • دنیا میرے آگے
بیروت (اے ایف پی)جنوبی لبنان میں دھماکے کے نتیجے میں اقوام متحدہ امن مشن کے 2 فوجی ہلاک اور 3شدید زخمی ہو گئے ،ایک کی حالت تشویشناک ہے۔۔

 ، اقوام متحدہ کی عبوری فورس (یونیفل ) نے بتایا کہ دھماکے کی نوعیت ابھی معلوم نہیں ہو سکی ،تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہلاک ہونے والے دونوں فوجیوں کا تعلق انڈونیشیا سے ہے ۔انڈونیشیا نے واقعے کی شدید مذمت کی اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ،ادھر بیروت میں ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں حزب اللہ کے 3 ارکان شہید اور تین شدید زخمی ہوگئے ۔ اسرائیلی فوج نے پیر کو بتایا کہ ایک19سالہ سپاہی لیئرن بن زیون جنوبی لبنان میں جاری لڑائی کے دوران ہلاک ہوگیا۔ رواں ماہ لبنان کیساتھ جنگ میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 6ہو گئی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ٹیسٹ کیلئے خون کے بجائے جِلد کی سانسیں نتیجہ بتائیں گی

کیفین یادداشت بہتر بنا سکتی ہے ، نئی تحقیق میں انکشاف

آسٹریلیا میں بیکٹیریا سے بھی چھوٹا کیو آر کوڈ تیار

برف پانی پر کیوں تیرتی ہے ، دیرینہ معمہ حل ہوگیا

مریخ کی گہرائیوں میں چھپا قدیم دریائی نظام دریافت

بچپن کی پرانی تصویر سے 33 سال بعد گمشدہ بھائی مل گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak