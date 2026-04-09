  • دنیا میرے آگے
جنگ بندی،ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے ، پرچم اٹھا کر جشن

ایرانی پرچم اور مجتبیٰ خامنہ ای کی تصاویر اٹھائے شہریوں نے ریلی نکالی، فتح قرار دیا عراق میں خوشی کا سماں، بغداد میں عوام سڑکوں پر، دیگر شہروں میں بھی خیرمقدم

تہران (دنیا نیوز)امریکا کی جانب سے 2 ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان پر ہزاروں ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے اور پرچم اٹھا کر خوب جشن منایا۔ایران کے  دارالحکومت تہران میں لوگ ایران کے رہبرِ اعلیٰ مجتبیٰ خامنہ ای کی تصاویر جھنڈے اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے ، بڑی تعداد میں خواتین نے ریلی نکالی اور اپنی حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ایرانی شہری جنگ بندی کے اعلان پر خوش دکھائی دئیے اور اس کو اپنے ملک کی فتح قرار دیا۔ایران امریکا جنگ بندی کے بعد عراقی دارالحکومت بغداد میں بھی خوشی کا سماں ہے ، بغداد شہر میں عوام نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا، عراق کے دیگر شہروں میں بھی جنگ بندی کے اعلان کا خیرمقدم کیا گیا۔

 

 

 

 

 

