وزیر اعظم کے دورہ روس،صدر پوٹن سے ملاقات کی تیاریاں

  • دنیا میرے آگے
دورہ کی تاریخوں پر کام جاری ،وزیر اعظم دورہ کو تاریخی موقع کے طور پر دیکھ رہے روس سے اسرائیل پر اثرورسوخ استعمال کرنے ، کشیدگی میں کمی کی درخواست:پاکستانی سفیر

ماسکو (دنیا نیوز)وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کے جون میں روس کے دورے اور صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی تیاریاں جاری ہیں،ماسکو میں پاکستان  کے سفیر فیصل نیاز ترمذی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ دورے کی تاریخوں پر کام جاری ہے اور امید ہے کہ جون تک یہ اہم دورہ ممکن ہو سکے گا، انہوں نے کہا وزیراعظم اس دورے کو ایک تاریخی موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں ، فیصل نیاز ترمذی نے مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان نے روس سے درخواست کی ہے کہ وہ اسرائیل پر اثر و رسوخ استعمال کرے تاکہ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کیا جا سکے ،انہوں نے مزید بتایا کہ اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان سفارتی چینلز ہمیشہ فعال رہے ہیں اور انہی کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ ایران کے ساتھ جنگ اسرائیل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ 

 

عجائب دنیا

شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کیلئے بیوی ٹرک پر لٹک گئی

امریکہ میں 5سال سے گمشدہ بلی خاندان کو مل گئی

بہت کم یا زیادہ نیند دماغی صحت کیلئے تباہ کن قرار

امریکی سیاح جنازے کے کھانے کو ریسٹورنٹ سمجھ بیٹھے

کائنات تیزی سے پھیل رہی ،سائنسدان وجہ سمجھنے سے قاصر

دفتری کمرے کی تصویر میں کونسا شخص اصل باس ہے

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا لمحۂ عروج
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کہاں آن پہنچا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک تھا گورا،ایک تھا جے شنکر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیرپا معاہدے سے ایک قدم دوری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسلام آباد مذاکرات، امن کی فتح
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسلام آباد میں تاریخ رقم
محمد عبداللہ حمید گل
