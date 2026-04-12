بابر اعظم نے کوہلی اور گیل کا ٹی 20 میں عالمی ریکارڈ برابر کردیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے ٹی 20کرکٹ میں ویرات کوہلی اور کرس گیل کا پارٹنرشپ سے متعلق عالمی ریکارڈ برابر کردیا۔

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 میں لاہور قلندرز کے خلاف میچ میں بابر اعظم نے سنچری پارٹنرشپ بناکر ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ مرتبہ سنچری پارٹنرشپ میں شامل ہونے والے کھلاڑی بن گئے ۔ بابر اعظم نے کوشل مینڈس کے ساتھ دوسری وکٹ پر 109 رنز کی پارٹنر شپ بنائی جو مجموعی طور پر ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بابر اعظم 46ویں سنچری پارٹنرشپ ہے ۔ خیال رہے کہ بھارت کے ویرات کوہلی اور ویسٹ انڈیز کے کرس گیل بھی مختلف بیٹرز کے ساتھ 46 مرتبہ سنچری پارٹنر شپس بنانے والے کھلاڑی ہیں۔ واضح رہے کہ کرس گیل نے 455 اور ویرا کوہلی نے 400 ٹی ٹو نٹی اننگز میں 46 سنچری شراکتیں بنائیں جبکہ بابراعظم نے 339 اننگز میں 46 ویں سنچری شراکت کا سنگ میل عبور کیا۔دوسری جانب بابر اعظم نے پی ایس ایل میں اپنے 4000 رنز بھی مکمل کرلیے ، وہ یہ سنگ میل عبور کرنے والے پہلے کھلاڑی ہیں۔

