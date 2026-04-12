عماد وسیم کی دوسری اہلیہ کے رومانوی انداز پر صارفین کی تنقید
کراچی (سپورٹس ڈیسک )قومی کرکٹر عماد وسیم کی دوسری اہلیہ نائلہ راجہ کے رومانوی انداز پر صارفین نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنا دیا۔
میڈیا رپورٹ کے مطابق نائلہ راجہ ایک انفلوئنسر ہیں اور لائف سٹائل سے متعلق مواد بناتی ہیں، مبینہ طور پردونوں کے درمیان اس وقت تعلق قائم ہوا جب عماد وسیم کی پہلی اہلیہ سے طلاق ابھی نہیں ہوئی تھی اور ان کی اہلیہ تیسرے بچے کی امید سے تھیں۔ اب یہ جوڑا سوشل میڈیا پر ریلز اور پوسٹس کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے ۔عماد وسیم اس وقت پاکستان سپر لیگ کے گیارہویں ایڈیشن میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کررہے ہیں جبکہ نائلہ راجہ نے انہیں سرپرائز دینے کیلئے ان کا میچ دیکھنے کا فیصلہ کیا۔اگرچہ عوام کو سٹیڈیم میں آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن نائلہ نے شرکت کی اور بعد میں اس لمحے کی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کی۔نوبیاہتا جوڑے نے گراؤنڈ میں ایک سیلفی بھی لی۔ انٹرنیٹ پر صارفین نائلہ راجہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا ایک دن وہ تمہیں بھی کسی افیئر سے سرپرائز دے گا۔ ایک اور نے لکھا اگر فری گھومنا پھرنا کا کوئی چہرہ ہوتا۔ایک صارف نے تبصرہ کیا کہ آپ انوشکا شرما کی سستی نقل بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں؟۔