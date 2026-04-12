امریکا نے سابق ایرانی نائب صدر معصومہ ابتکار کے بیٹے بہو اور پوتے کا ویزا ختم کردیا

امریکا نے سابق ایرانی نائب صدر معصومہ ابتکار کے بیٹے بہو اور پوتے کا ویزا ختم کردیا

واشنگٹن (این این آئی)امریکا نے ایران کی سابق نائب صدر برائے خواتین و خاندانی امور معصومہ ابتکار کے بیٹے ، بہو اور پوتے کا ویزا ختم کردیا۔

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ انہوں نے ایران کی خواتین اور خاندانی امور کی سابق نائب صدر معصومہ ابتکار کے اہل خانہ کے ویزے اور رہائشی حیثیت منسوخ کر دی ہے ۔مارکو روبیو نے کہا کہ ابتکار کے بیٹے عیسیٰ ہاشمی، ان کی اہلیہ اور بچے کا ویزا ختم کر دیا ہے ۔ ان کے مطابق یہ افراد کبھی بھی امریکا میں رہائش کے خصوصی حق سے فائدہ اٹھانے کے اہل نہیں تھے ۔ امریکی امیگریشن حکام کے مطابق یہ افراد اس وقت حراست میں ہیں اور ان کی ملک بدری کا عمل جاری ہے۔

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا لمحۂ عروج
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کہاں آن پہنچا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک تھا گورا،ایک تھا جے شنکر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیرپا معاہدے سے ایک قدم دوری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسلام آباد مذاکرات، امن کی فتح
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسلام آباد میں تاریخ رقم
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak